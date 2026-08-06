Un varón, investigado como presunto autor del incendio forestal ocurrido en Berrocal de Huebra

Tal y como ha dado a conocer este jueves, la Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras el incendio declarado el pasado 28 de julio de 2026, sobre las 13:28 horas, en el término municipal salmantino de Berrocal de Huebra.

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Esta decisión aparece tras la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar de los hechos realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Béjar pertenecientes a la Comandancia de Salamanca. Como resultado de esta investigación, donde se llevó a cabo la identificación de las personas presentes y la toma de manifestaciones de posibles testigos, los agentes determinaron que el incendio se inició mientras el investigado realizaba trabajos de corte con una radial en la plaza de toros existente dentro de la finca afectada.

En este sentido, el uso de este tipo de maquinaria estaba expresamente prohibido al encontrarse dentro de la zona de monte y su franja de protección de 400 metros, además de estar vigente una situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León.