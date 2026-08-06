Raquel Romo, con la selección española de baloncesto femenino

Firmar como entrenadora de Avenida y ponerse a las órdenes de la selección española de baloncesto femenino. Raquel Romo sigue con sus días frenéticos y ya forma parte del staff de Miguel Méndez.

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El seleccionador convocó a 21 jugadoras para la preparación de la Copa del Mundo, entre las que destacan Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde, Awa Fam, Gustafson o Raquel Carrera.