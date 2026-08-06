Este jueves se inician las obras de asfaltado en once vías de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha desde este jueves la campaña de asfaltado extraordinaria en once vías de la ciudad de siete barrios diferentes. Un total de 34.605 metros cuadrados de superficie para los que irán destinados 600.000 euros.
Los distritos en los que se realizarán las obras son Chinchibarra, El Tormes, El Zurguén, Garrido, Hospital, Oeste y Puente Ladrillo. Las calles en las que se acometieron las actuaciones son las avenidas Virgen del Cueto, Doctor Ramos del Manzano y Santiago Madrigal, y en las calles Lázaro Ralero, Fernando Santos, Enrique de Villena, Granero y Vitigudino.
Este jueves, 6 de agosto, arrancan las labores previas de levantamiento de tapas tanto en la Vía Helmántica y en la calle Doctor Ramos del Manzano. Esta nueva campaña extraordinaria se realiza al concluir la ordinaria, desarrollándose estos últimos trabajos en la calle María Auxiliadora, entre la avenida de Portugal y Doña Urraca, en el barrio de Garrido.
Las actuaciones se han llevado a cabo en la zona Centro (calle Rector Lucena), Chamberí (calle Mayor de Chamberí, hasta el paso del ferrocarril), Chinchibarra (calle Lazarillo de Tormes, desde la avenida de San Agustín hasta Fray Junípero Serra), El Rollo (Olmedo y Doctor Gómez Ulla, entre Cruz de Caravaca y Pontevedra), El Tormes (acceso al Campo de Tiro por la Vía Helmántica), Garrido (glorieta entre El Greco y Alfonso IX de León, y María Auxiliadora entre la avenida de Portugal y Doña Urraca), Huerta Otea (José de Lamano Beneite, desde Manuel Ramos Andrade hasta Fray Bernardino de Sahagún), Labradores (avenida de Portugal, entre María Auxiliadora y la glorieta de la UDS), Salesas (Alfonso de Castro), San Cristóbal (Bodegones), San Juan (Rector Tovar y Vázquez Coronado), San Vicente (Encarnación), Teso de la Feria (acceso al Colegio Virgen de la Vega) y Vistahermosa (Ramón de Mesonero Romanos y carretera de Vistahermosa).