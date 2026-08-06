Este jueves se inician las obras de asfaltado en once vías de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha desde este jueves la campaña de asfaltado extraordinaria en once vías de la ciudad de siete barrios diferentes. Un total de 34.605 metros cuadrados de superficie para los que irán destinados 600.000 euros.

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Los distritos en los que se realizarán las obras son Chinchibarra, El Tormes, El Zurguén, Garrido, Hospital, Oeste y Puente Ladrillo. Las calles en las que se acometieron las actuaciones son las avenidas Virgen del Cueto, Doctor Ramos del Manzano y Santiago Madrigal, y en las calles Lázaro Ralero, Fernando Santos, Enrique de Villena, Granero y Vitigudino.

Este jueves, 6 de agosto, arrancan las labores previas de levantamiento de tapas tanto en la Vía Helmántica y en la calle Doctor Ramos del Manzano. Esta nueva campaña extraordinaria se realiza al concluir la ordinaria, desarrollándose estos últimos trabajos en la calle María Auxiliadora, entre la avenida de Portugal y Doña Urraca, en el barrio de Garrido.