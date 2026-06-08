Denuncian al concejal de Salamanca, Pérez de la Sota, por episodios de presunta sumisión química

Alejandro Pérez de la Sota, concejal en el Ayuntamiento de Salamanca, ex concejal de VOX y actualmente abogado en ejercicio, ha sido denunciado por al menos dos mujeres en relación con dos episodios de distinto grado que habrían tenido lugar el pasado jueves.

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Según ha podido confirmar Salamanca24horas a través de diversas fuentes, las dos denunciantes habrían sido presuntamente víctimas de sumisión química en un establecimiento de ocio de la ciudad durante la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

De acuerdo con las mismas fuentes, una de las jóvenes habría regresado, presuntamente, a su domicilio acompañada por Pérez de la Sota.

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La presencia de ambos en la vivienda habría sido corroborada por la compañera de piso de la denunciante, quien asegura haberlos visto allí, ya que la víctima no recuerda nada de lo ocurrido.

Posteriormente, siempre según las informaciones recabadas, Pérez de la Sota habría regresado al local donde se encontraba la segunda denunciante, quien tampoco recuerda lo sucedido durante ese periodo de tiempo.

La Junta de Gobierno de la Escuela de Práctica Jurídica tiene previsto abordar esta tarde la situación en una reunión de extrema urgencia convocada al efecto, en la que analizará los hechos conocidos hasta ahora y las posibles actuaciones que pudieran derivarse de los mismos.

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