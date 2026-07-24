El REI 11 despliega efectivos y maquinaria pesada para reforzar la lucha contra el incendio de Burgohondo

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros n 11 (REI 11), con base en Salamanca, desplegará efectivos en las próximas horas para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Burgohondo, Ávila, dentro del dispositivo de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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En estos momentos, la unidad salmantina está ultimando los preparativos para el envío de maquinaria pesada, concretamente de máquinas D5 y D7, además de nuevos núcleos operativos que se incorporarán al dispositivo ya desplegado sobre el terreno.

Paralelamente, los militares del Ejército de Tierra (también del REI 11 y del Regimiento de Ingenieros número 1 con base en Burgos) que ya se encuentran actuando en la provincia de Guadalajara serán movilizados hacia la zona limítrofe entre las comunidades de Madrid y Castilla y León, concretamente en el área fronteriza entre Madrid y Ávila, con el objetivo de reforzar las tareas de contención del incendio y proteger las zonas más amenazadas.

Todo el operativo desplegado desde Salamanca realizará labores de apoyo junto a la UME para incrementar la capacidad de respuesta frente a la virulenta evolución del incendio.