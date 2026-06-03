Entrenamiento de los militares del REI 11 en Los Montalvos | Andrea Mateos

A nivel nacional son 3.200 plazas para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio

La Subdelegación del Gobierno de Salamanca notifica la convocatoria de 4.523 plazas del Ministerio de Defensa para militares de tropa y marinería.

Publicidad Publicidad

En concreto, se ofertan 3.200 plazas para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

En Salamanca para este segundo ciclo se han reservado 40 plazas del Ejército de tierra para el Regimiento de Especialidades de Ingenieros (REI 11) y 14 plazas del Ejército del Aire y del Espacio en el Grupo de Escuelas de Matacán.

Publicidad

Podrán optar a las plazas ofertadas quienes, el día en que soliciten cita previa para participar en las pruebas de selección del ciclo que corresponda, cumplan y mantengan hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación la posesión de nacionalidad española o la de alguno de estos países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Aquellos jóvenes que deseen formar parte de las Fuerzas Armadas, el día en que soliciten cita previa para

participar en las pruebas de selección correspondientes a este segundo ciclo tienen que cumplir o haber cumplido antes de esa fecha los 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día los 29; carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso.

El resto de condiciones para participar en esta convocatoria se puede consultar a través del siguiente enlace.

Publicidad Publicidad