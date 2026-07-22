Salamanca se convierte en una cápsula del tiempo con la exposición 'El Estudio Gombau'

Desde este miércoles, la Torre de los Anaya acoge 'El Estudio Gombau. Una cápsula del tiempo', una muestra que recoge la obra del estudio de uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la capital salmantina, Venancio Gombau, convirtiendo así a la ciudad en un patrimonio visual que abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.

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Este estudio, propiedad de Venancio y de su esposa Francisca Guerra, fue continuado por la familia Gombau, asociada a un siglo de imágenes de Salamanca. Tal y como ha explicado el Ayuntamiento, desde los comienzos de la apertura de los gabinetes fotográficos en la ciudad, el apellido Gombau ha estado presente en su tejido artístico y comercial, hasta convertirse en un referente indispensable de la historia de la fotografía de España.

Así, el acto inaugural de esta exposición, celebrado este miércoles a las 12:00 horas, no ha faltado Carlos García Carbayo, alcalde de la capital del Tormes, acompañado de Maite Conesa, la directora de la Filmoteca de Castilla y León. Además, han estado presentes los familiares de Gombau, principales promotores de la realización de esta exposición.

'el Estudio Gombau. Cápsula Del Tiempo' (9)

Entre ellos, se encuentra Ángel Arenaz, marido de Carmen Gombau, nieta del artista, que ha dejado clara la importancia de este homenaje como un fondo documental que cuenta con miles de imágenes y objetos históricos. Así, Arenaz ha hecho un repaso a los hitos de la saga, recordando que Gombau fue un pionero en la captación de imágenes urbanas y el fotógrafo oficial de la Casa Real a partir de 1910.

Asimismo, resaltó de forma especial la relación de amistad de más de 25 años entre Venancio Gombau y Miguel de Unamuno: "Fueron vecinos de patio, tertulianos y compañeros de partidas de ajedrez. Ambos encarnaron el pulso cultural de la Salamanca del cambio de siglo, Unamuno desde su espíritu crítico y filosófico, y Gombau desde su sensibilidad urbana, artística y gráfica".

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Por su parte, la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, ha detallado la cuidada articulación de la muestra, la cual se organiza en torno a dos grandes ejes narrativos y estéticos distribuidos en las dos plantas del recinto. En primer lugar, la muestra ofrece un profundo repaso de la Salamanca de la época a través de los retratos en blanco y negro de personas salmantinas anónimas.

Por otro lado, la exposición también cuenta con un apartado a color, haciendo referencia al vanguardismo de Gombau al ser el primer fotógrafo salmantino en trasladar los procedimientos industriales que los hermanos Lumière inventaron a principios del siglo XX a la capital del Tormes.

Además, Conesa ha hecho un llamamiento a los espectadores para convertir la muestra en un escenario de participación activa: "Muchas imágenes no llevan pie de foto, por lo que se han preparado folletos para que los propios vecinos puedan identificar a los familiares, personajes, trajes o espacios que reconozcan en las fotografías", ha explicado, solicitando al público que comuniquen en caso de conocer a alguna de las personas que aparecen en las obras.

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