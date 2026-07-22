Abierto el plazo de los Premios Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León - EP

Esta nueva edición, cuyo plazo de participación se prolongará hasta el 21 de septiembre, busca destacar proyectos que hayan empleado la información disponible en el Portal de Datos Abiertos

La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de la Presidencia, ha abierto este miércoles el plazo para presentar participaciones en una nueva edición de los Premios Datos Abiertos. Este galardón tiene el objetivo de difundir proyectos que hayan empleado la información disponible en su Portal de Datos Abiertos para desarrollar estudios, herramientas digitales o servicios innovadores. Publicidad Publicidad Así, tras haber publicado este martes a través del Boletín Oficial de Castilla y León, la convocatoria de la X edición de los Premios Datos Abiertos, las participaciones se pueden presentar desde este miércoles hasta el próximo 21 de septiembre. En concreto, estos premios están dirigidos a ciudadanos particulares y entidades privadas que hayan creado un proyecto basado, al menos, en una fuente de datos publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta.

Para más detalle, esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso del portal y destacar aquellas propuestas que generen herramientas digitales o servicios útiles a partir de los datos públicos. Tal y como ha expresado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “la finalidad de este certamen es fortalecer la cooperación entre la ciudadanía y la Administración para impulsar proyectos que contribuyan al bienestar social”.

En cuanto a las recompensas ofertadas, los galardonados recibirán un premio económico, así como un servicio de asesoría especializada en el ámbito de los datos abiertos. Además, los trabajos premiados contarán con difusión a través del propio Portal y de otros canales oficiales de la Administración Autonómica.

La cuantía total destinada a los premios asciende a 12.000 euros, repartida entre cuatro categorías. En primer lugar, se encuentra el apartado 'Ideas', con un primer premio de 1.500 euros y segundo premio de 500 euros. 'Productos y servicios', por su parte, ofrecerá un primer galardón de 2.500 euros, un segundo de 1.500 euros y un tercer premio de 500 euros; además de un galardón específico para estudiantes dotado con 1.500 euros.

Finalmente, el apartado 'Recurso didáctico' consta de una dotación única de 1.5000 euros; mientras que la sección 'Periodismo de datos' cuenta con un primer premio de 1.500 euros y un segundo galardón de 1.000 euros.

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