La hematóloga y profesora de la USAL, María Victoria Mateos, no será consejera de la multinacional PharmaMar por incompatibilidad

La multinacional de medicamentos PharmaMar ha informado este martes de los motivos por los que la profesora de la Universidad de Salamanca y hematóloga del hospital, María Victoria Mateos, no será su nueva consejera independiente.

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Según un comunicado de la propia multinacional recogido por Europa Press, la empresa farmacéutica ha justificado ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que la hematóloga zamorana, que fue designada para el puesto el pasado 30 de junio, no se incorporará al puesto, a pesar de contar con un contrato que le iba a vincular con la firma por los próximos cuatro años.