Prohibir los ‘vapers’ y reducir el tabaquismo: la nueva reforma del Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad buscará finalizar este año con una nueva ley que frene el tabaquismo en la sociedad a través de un Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027, como ha indicado EL MUNDO.

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Si hace unos meses se presentaba el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha aprobado durante este martes trabajar a fondo en esta nueva ley que cambiaría por completo el concepto de los ‘vapers’, tanto en interiores como en otras zonas donde se prohíbe fumar tabaco, así como reducir el consumo de cigarrillos en la población en general, sobre todo en los más jóvenes.

La propia ministra ha indicado que “con esta ley queremos seguir a la vanguardia en la protección de la salud pública”, además de hacer hincapié en que “el tabaquismo se lleva por delante 50.000 vidas al año siendo un factor evitable para la salud”.

Esta nueva ley buscará aumentar los espacios donde se prohíbe fumar. Estos serán: playas marítimas, exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales (mínimo 15 metros), parques infantiles y zonas culturales o deportivas, terrazas, estaciones de transportes, espectáculos y conciertos al aire libre; y vehículos de transporte con conductor.

Además, se igualará al tabaco otros productos como los cigarrillos electrónicos (con y sin nicotina), bolsitas de nicotina de uso oral, productos con base de hierbas y dispositivos para consumir productos calentados.

De este modo, se iguala cualquier tipo de producto similar al tabaco impidiendo fumar en espacios públicos cerrados, prohibiendo la venta de vapers a menores, prohibiendo la promoción de los mismos, obligándolos a una señalización clara y aplicando un régimen sancionador específico.