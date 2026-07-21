Una pareja con domicilio en Salamanca, víctima de una estafa informática al organizar su boda

Una pareja con domicilio en Salamanca ha sido víctima de una sofisticada ciberestafa mientras organizaba su boda. La CiberComandancia de la Guardia Civil investiga un fraude del tipo Business Email Compromise (BEC), además de un presunto delito de falsedad documental, en el que los ciberdelincuentes suplantaron la identidad de un espacio de celebraciones de Sevilla para desviar el dinero de la reserva del enlace.

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La investigación se inició tras las denuncias presentadas por la pareja afectada, con domicilios en Sevilla y Salamanca, y por la propia empresa cuya identidad fue utilizada por los estafadores para cometer el fraude.

Los hechos ocurrieron después de que la pareja contactara con el establecimiento para organizar la celebración de su boda. Tras intercambiar correos electrónicos, mantener conversaciones por mensajería instantánea e incluso visitar personalmente las instalaciones, recibieron el contrato y las instrucciones para abonar la señal de la reserva.

Fue entonces cuando los delincuentes lograron interceptar las comunicaciones entre ambas partes. Utilizando una dirección de correo electrónico con un dominio prácticamente idéntico al del establecimiento, enviaron nuevas instrucciones de pago en las que sustituían la cuenta bancaria de la empresa por otra bajo su control.

Confiando en que seguían comunicándose con el establecimiento, la pareja realizó la transferencia y remitió la documentación necesaria para formalizar la contratación, incluyendo copias de los DNI, el contrato firmado y el justificante del ingreso.

La estafa salió a la luz días después, cuando el responsable del espacio para celebraciones comprobó que nunca había recibido el dinero y contactó con la pareja a través de un canal diferente. Fue entonces cuando ambas partes descubrieron que habían sido víctimas de una elaborada suplantación de identidad.

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