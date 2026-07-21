¿Se puede cambiar de lugar el escenario de la Plaza Mayor en las Ferias y Fiestas de Salamanca?

El mes de septiembre convierte a Salamanca en foco de la cultura y la diversión. Con sus Ferias y Fiestas, son miles de turistas los que se acercan hasta la capital del Tormes para disfrutar de los conciertos y de las diferentes actividades. Tan solo el pasado año, los conciertos en la Plaza Mayor congregaron a 192.000 personas, 5.000 más que el año anterior, batiendo récords de asistencia.

Publicidad Publicidad

En 2025, los conciertos más exitosos fueron Europe y Medina Azahara, ambos obligando a cerrar el ágora salmantina, dos menos si se tiene en cuenta los del año anterior donde el ‘sold out’ se colgó con Camela, Abraham Mateo, Omar Montes y Bonnie Tyler. Durante este año, se podrá disfrutar de Gente de Zona, M-Clan, Julieta Venegas, La La Love You, Valeria Castro, Iñigo Quintero, Sanguijuelas del Guadiana o Antonio Molina, con la expectativa de llenar el icónico lugar en mínimo más de dos ocasiones.

El aforo máximo de la Plaza Mayor es de 20.000 personas, llegando a retirar las terrazas en algunos de los conciertos para permitir que el público pueda disfrutar de los eventos que organiza el Ayuntamiento de Salamanca. Ante esta limitación, son algunas las personas que se han llegado a preguntar qué pasaría si se cambian de lugar los diferentes conciertos e incluso si se pudieran trasladar los mismos a otros lugares de Salamanca. La pregunta que surge ante esta situación es clara, ¿se pueden cambiar de ubicación los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca?

Carmen Seguín, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, ha aclarado todas estas preguntas para conocer a fondo el por qué se celebran y se celebrarán en el ágora salmantina, sin medias tintas y sin posibilidad de cambio.

La Plaza Mayor como símbolo de identidad Primeramente, cabe destacar que como espacio al aire libre es insustituible por tres pilares básicos, el primero de ellos por identidad y proyección internacional; el segundo por tener un uso patrimonial dinámico (objetivo propuesto por Ciudades Patrimonio); y tercero y último, por la posibilidad de compatibilidad e integración.

Cualquier ciudad mataría por tener un espacio como la Plaza Mayor de Salamanca En el caso de la primera de las explicaciones, la identidad se torna como punto clave para entender el por qué del lugar. Es la principal ventana al mundo, por lo que pocas imágenes ofrecen "más promoción que la Plaza Mayor de Salamanca". De este modo, sería también imposible que cualquiera de los conciertos se pudieran llegar a concebir como algo privado o exclusivo, por lo que está al alcance de todos.

Publicidad Publicidad

Seguín también ha destacado que “siempre ha sido el espacio natural de los grandes acontecimientos y así lo entendieron todos los alcaldes de todos los signos políticos”. Además, ha sido tajante al respecto exponiendo que “es un espacio y un escenario urbano envidiable que cualquier ciudad mataría por tener”.

Bonnie Tyler En El Concierto En La Plaza Mayor De Salamanca

De cara a tener un caco histórico que también sea dinámico, se debe a que todas las Ciudades Patrimonio, entre las que se encuentran Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo, Úbeda y por supuesto Salamanca, acordaron que habría que utilizar los monumentos y darles vida, zanjando cualquier tipo de polémica con otros partidos políticos que plantearan cambios ya que “en ese momento la mayoría de ayuntamientos eran del PSOE”.

Proponer otro lugar también sería imposible por tema de compatibilidad, es decir, el Ayuntamiento de Salamanca cuenta de manera activa con el resto de espacios, algunos como la Aldehuela en el caso de las Ferias o el parque de Elio Antonio de Nebrija con eventos de grupos locales. De entre todos ellos, la Plaza Mayor es el lugar más céntrico. Ante esto, también ha dejado claro que “la Plaza Mayor es el lugar de todos”.

La Plaza Mayor es el lugar donde los salmantinos se emocionan Como destaca la concejala, el escenario está en ese lugar por varias nociones, entre las que se encuentran razones “objetivas, patrimoniales, de seguridad e incluso técnicas”, en una auténtica mezcla que ayuda a comprender la magnitud y el alcance que tienen estos conciertos no solo en Salamanca, sino en los miles de turistas que deciden acercarse hasta la capital del Tormes y visualizar esa estampa, además de producir inversión en los comercios de la ciudad.

De este modo, se responde a un derecho de acceso a la cultura inalienable e insustituible, pudiendo acceder a la misma todos los salmantinos y salmantinas sin necesidad de tener que marcharse a las afueras de la ciudad, en el caso de buscar otro tipo de espacio: “la Plaza Mayor es el lugar donde los salmantinos se emocionan y donde se demuestra que los conciertos no son una actividad privada del Ayuntamiento de Salamanca”.

Toda una infraestructura técnica y de sostenibilidad No es algo baladí la colocación del escenario en ese lugar de la Plaza Mayor. Todo responde a diferentes informes realizados durante años de carácter técnico, pero también en cuanto a seguridad ciudadana o en la afección que puedan tener en las viviendas de la propia Plaza Mayor.

En primer lugar, cabe destacar que todas las conexiones están centralizadas bajo la fachada, por lo que mover las mismas supondría un sobrecoste con un impacto inmediato en la estructura del ágora. Además, cabe destacar que “bajo la fachada se puede tener un control municipal de ello y no afectar a ninguna de las viviendas particulares, por lo que no supone una afección directa”.

Así pues se podría desmitificar la rotación del escenario, donde al cambiar la orientación se multiplicaría el coste de montaje, además de generar problemas logísticos graves empeorando la visibilidad de los conciertos e incluso la evacuación en caso de tener una emergencia.

Conservar el Patrimonio, seguridad ciudadana y control de aforos Como ha destacado Carmen Seguín, la seguridad de las personas que asisten a los conciertos es la prioridad absoluta que se tiene desde el consistorio de Salamanca. De este modo, al no haber propietarios privados, se evita que “se puedan arrojar objetos desde los balcones o intentar acceder a las zonas técnicas o generar situaciones de riesgo”, teniendo pues una organización más estable y respetuosa.

Colas Para El Concierto De Camela En La Plaza Mayor De Salamanca

Además, al seguir escrupulosamente el aforo de los conciertos en 20.000 personas, se controla de manera adecuada el número de personas por parte de la Policía Local y de las empresas contratadas para estos días. Así pues, durante cada concierto se revisa de manera exhaustiva todos los elementos para evitar posibles daños en la Plaza Mayor de Salamanca.

Durante estos días, la Plaza mayor no dejaría de ser el lugar de encuentro para conciertos gratuitos, para todos, con una Aldehuela que quedaría abierta para promotoras y empresas privadas que quisieran hacer todo tipo de conciertos, exceptuando en periodos de Ferias y Fiestas 2026, con una capacidad logística de 31.000 personas que podría ser ampliable en caso de ser necesario.