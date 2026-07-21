Un centenar de actividades completan el programa de Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado el completo programa de las Ferias y Fiestas 2026, una serie de actividades que podrán disfrutar los salmantinos y salmantinas del 7 al 15 de septiembre, con multitud de eventos destinados a todas las familias y que se realizarán por el casco histórico y por los barrios de la ciudad.

Publicidad Publicidad

Con estos nueve días, se ha pensado de cara a “disfrutar de una gran variedad”, como destacaba el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, con pasacalles, un mercado histórico, actividades deportivas, artes escénicas, música, tradiciones charras o los esperados fuegos artificiales, entre otros tantos eventos.

Hace unos días, el propio regidor también presentaba los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca, reuniendo en la Plaza Mayor a grandes artistas como Gente de Zona, M-Clan, Julieta Venegas, La La Love You, Valeria Castro, Iñigo Quintero, Sanguijuelas del Guadiana o Antonio Molina.

Conciertos Que Se Realizarán En La Plaza Mayor De Salamanca

XX Festival de Artes de Calle de Salamanca

Primeramente ha destacado el XX Festival de Artes de Calle de Salamanca, cuyo escenario principal será el Patio Chico. Para algunos de los decorados, se han utilizado materiales reutilizables para que sea una actividad pedagógica, itinerante y familiar.

Publicidad Publicidad

Este se celebrará del 7 al 15 de septiembre con los siguientes espectáculos en el Patio Chico: ‘Gota’ de la compañía Txema Muñoz Producciones, ‘Fins al cel’ de la compañía Spinish Circo, ‘Carrusel ambulante’ de la compañía Tiritirantes, ‘Domte’ de la compañía Nacho Flores, ‘Kinematos’ de la compañía ManoAmano, ‘Tres tristes troll’ de la compañía LaNördika, ‘Fisgoneo’ de la compañía De tal Palo, ‘L’appel du vide’ de la Compañía Siroco Circo, ‘Refugi’ de la compañía Manolo Alcántara y ‘Piratas de secano’ de la compañía Xip Xap.

En otras plazas y barrios de la ciudad, en pro de llevar la cultura y la educación en reciclaje, se realizará de la siguiente forma el espectáculo ‘Recicla Juegos’: Plaza de la Concordia, parque de la Alamedilla, pistas deportivas de Vistahermosa, Plaza de Trujillo, Avenida Santiago Madrigal, pistas deportivas del Parque de Villar y Macías, Plaza Barcelona, Huerta Otea y Plaza Valmuza, en el barrio El Zurguén.

Tradición al servicio de la ciudadanía salmantina

El lunes, 7 de septiembre, se realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Vega, cumpliendo así con una de las tradiciones más longevas de esta época que cumple su 36 aniversario. Se encargarán de realizar el decorado floral diferentes floristerías de Salamanca.

El 9 de septiembre se realizará un concierto de gaita y órgano en la Catedral Nueva, un evento a cargo del tamborilero José Ramón Cid Cebrián y del organista Manuel José Gutiérrez Hernández. Para el 12 de septiembre, sábado, se realizará un pasacalles de folklore charro por los barrios de la capital del Tormes. Recorrerá los siguientes puntos: Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste. Todos los integrantes se unirán en la Plaza Mayor de Salamanca a las 12:00 horas.

Como no podía ser de otra forma, el Día del Tamborilero también se celebrará cumpliendo 38 años. Será el domingo, 13 de septiembre, con un pasacalles que partirá desde la Puerta Zamora a las 10:30 horas y finalizará en la Plaza Mayor, organizado por la Peña El Tamboril. Por último, cabe destacar que las charangas, tan tradicionales en las fiestas españolas, también tendrán su lugar en la ciudad, recorriendo las calles de la ciudad acompañando a los gigantes y cabezudos durante todos los días del 7 al 15 de septiembre.

El Patrimonio, a escena

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España también celebrará del 11 al 12 de septiembre de 2026 sus días más especiales. Para el viernes, 11 de septiembre, ‘Tactus’, de la compañía Melania Olcina, se ha programado en los Jardines de Santo Domingo, siendo una experiencia multisensorial y estética que celebra el sentido del tacto a través de la danza contemporánea y la música en vivo de un arpa.

Para el sábado, 12 de septiembre, será el turno de ‘De Neanderthal a Sapiens’, creado por Logela Multimedia y David Vento. Aquí se podrá disfrutar en primera persona de esta obra que, como bien narran desde la propia compañía: ”Neanderthal es la epopeya humana. Es nuestro primo (no tan) lejano levantándose antes que el Sapiens. Es el baile de los chamanes. Es la manipulación de la conciencia colectiva. Es el ayer y el hoy. Es danza, música en directo, teatro y videoarte al servicio de la belleza. Sentir la esencia del hombre primitivo en el hombre de hoy”.

Feria de Día, Feria Taurina, Batucadas, fuegos artificiales o el desfiles de peñas, entre otras actividades

Además de las ya mencionadas anteriormente, habrá dos días con fuegos artificiales, uno del 7 al 13 de septiembre. Además, se realizará una jornada de puertas abiertas el 9 de septiembre donde se abrirán estos espacios: Casa Consistorial, Museo del Comercio, Centro de Arte Contemporáneo DA2, Museo de Historia de la Automoción, Parque de Bomberos, Sala de Exposiciones de Santo Domingo, Torre de los Anaya, Dependencias de la Policía Local, Ieronimus, Scala Coeli, Monumenta Salmanticae (Iglesia de San Millán), Museo Taurino, Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, Museo del Cerro de San Vicente, Parque Arqueológico del Botánico, Filmoteca de Castilla y León, Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca y Casa Museo Unamuno.

Además, la Asociación Blocco Charro y Correfoc con Diables Rojos protagonizarán una gran batucada titulada ‘Vete con tu peña’, donde comenzará con el desfile de peñas a ritmo de charanga, finalizando con los con ritmos afrobrasileños, fuego y pirotecnia tradicional. Por otro lado, en las calles Zamora y la Rúa el Ayuntamiento ha programado una actividad de dinamización comercial los días 12 y 13 de septiembre. Para el 15 de septiembre, con motivo del Día de los Mayores se realizará una Zarzuela en el CAEM de manera gratuita y con invitación previa que se anunciará en las páginas del Ayuntamiento de Salamanca.

La Feria de Día, que se presentará en profundidad durante las próximas semanas, se celebrará del 4 al 15 de septiembre, desplegándose en cinco zonas de la ciudad que serán la Plaza de los Bandos, plaza San Román, Mercado. Rector Lucena y la Alamedilla. Este año se aumentarán los establecimientos de los 28 a los 35. Como todos los años, la Feria Taurina también será otro de los grandes espectáculos.

Deporte para amenizar las fiestas

El programa deportivo se realizará del 4 al 20 de septiembre, incluyendo un total de 24 eventos diferentes repartidos por toda la ciudad salmantina. Entre ellas se encuentran algunas como la prueba de la intercontinental senior cup & tour Supreme Pickleball del 4, 5 y 6 de septiembre, el 13 de septiembre el Campeonato Regional de Edad de Kárate o los tradicionales torneos de fútbol como el ‘Memorial Tabu’ y ‘Virgen de la Vega’. A continuación puedes consultar todo el programa deportivo:

Programa Deportivo De Las Ferias Y Fiestas De Salamanca 2026

El cartel: tradicional por y para Salamanca

Está diseñado por la artista salmantina Diamantina Sánchez, encargada meses atrás de realizar el cartel de las Fiestas de San Juan de Sahagún 2026. Para el cartel de este año, y como bien ha explicado la artista, se ha elegido una mantilla diseñada a mano por ella misma, sujeto con un alfiler de orfebrería charra, un cuadro de tres vestidos de luces guardados y a la espera de la Feria Taurina, además de reposar sobre la alfombra un cuadro de la Virgen de Vega. Ante esto, el alcalde de Salamanca no ha duda en expresar que “el cartel representa a la perfección las fiestas patronales”.

Cartel De Las Ferias Y Fiestas 2026 De Salamanca

Pañuelo conmemorativo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

La encargada de realizar este pañuelo ha sido Ángela María García, una joven salmantina que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Salamanca a través de un correo y que ha visto cómo su sueño se ha hecho realidad. Con el color se quiere representar la bandera de Salamanca, naciendo todo de la inspiración del dengue charro. En el mismo se ha situado un botón charro. Así pues, se ha buscado que “la juventud sea reconocida con elementos en común”. Ante un gran llamado al futuro de la ciudad, la joven salmantina ha expuesto que “la juventud somos parte de la ciudad. La voz joven también quiere hacerse oír en Salamanca”. Se repartirán un total de 10.000 pañuelos que se podrán recoger en la Feria de Día desde el 10 de septiembre.