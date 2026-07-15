Spandau Ballet, M-Clan o Gente de Zona: estos son los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este miércoles 15 de julio la programación musical de las Ferias y Fiestas 2026, un cartel que reunirá a artistas nacionales e internacionales entre el 6 y el 15 de septiembre. La oferta incluirá una decena de conciertos gratuitos dirigidos a públicos de todas las edades y con estilos que van desde el pop y el rock hasta la música urbana.

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Presentación Cartel Fiestas 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido el encargado de dar a conocer la programación durante un acto celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, acompañado por la concejala de Cultura, Carmen Seguín.

Programación completa La programación arrancará el 6 de septiembre con la actuación de la Orquesta Vulkano en la plaza de la Concordia, siendo el único que no se celebrará en la Plaza Mayor.

Un día después será el turno de Nereida y la cantante mexicana Julieta Venegas.

El 8 de septiembre actuará Tony Hadley, la inconfundible voz de Spandau Ballet, mientras que el 9 de septiembre llegará el grupo cubano Gente de Zona.

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Spandau Ballet

La Fiesta Europa FM y el concierto de La La Love You protagonizarán la jornada del 10 de septiembre. El día 11, por su parte, habrá doble cita con Juan Anselmo y La Plazuela.