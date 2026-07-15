Una misma firma y casi 20.000 euros en daños: una investigación de la Policía Local de Salamanca esclarece la autoría de 26 pintadas vandálicas

La Policía Local de Salamanca ha conseguido poner nombre y cara al presunto autor de una oleada de pintadas vandálicas que durante las últimas semanas habían aparecido en distintos puntos de la ciudad y que llegaron a afectar, incluso, a uno de los grandes símbolos del patrimonio salmantino como es el Puente Enrique Estevan.

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Tras una ardua investigación que ha logrado determinar una misma autoría detrás de diferentes grafitis, los agentes han identificado a un hombre de 38 años al que se le atribuyen hasta 26 pintadas vandálicas realizados en distintas zonas de Salamanca entre ellas, las que dañaron este histórico puente, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura de hierro de principios del siglo XX.

Puente Enrique Estevan

El trabajo policial concluyó este lunes 13 de julio con la identificación del investigado y la puesta de los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia.

La actuación ha permitido no solo localizar al presunto responsable, sino también recopilar las pruebas necesarias para relacionarle con los daños ocasionados en varios espacios de la ciudad.

El caso refleja la labor de la Policía Local a la hora de investigar este tipo de hechos, seguir el rastro de las pintadas y localizar a su responsable, evitando que daños contra lugares tan importantes para Salamanca queden sin respuesta.

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Una investigación que comenzó en el Puente Enrique Estevan La investigación comenzó el pasado 1 de junio, cuando la Policía Local detectó varias pintadas realizadas en diferentes zonas del Puente Enrique Estevan.