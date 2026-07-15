Arranca la nueva zona ORA en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca avisó hace unas semanas de que las nuevas zonas ORA, además de las modificaciones en las existentes, entraría en vigor desde este 15 de julio de 2026. Como es lógico, no solamente serán los aparcamientos con una o dos líneas las que puedan crear dudas, sino que también se ha de conocer cuáles son las diferentes nuevas zonas que comienzan a funcionar.

Publicidad Publicidad

Cabe recordar que hace dos semanas, el Ayuntamiento se veía obligado a suspender el cobro de los servicios de la ORA debido a que no entraba en vigor hasta este miércoles, 15 de julio, por lo que en esta ocasión se ha levantado esta restricción totalmente y ya se empezará a cobrar a todas aquellas personas que estacionen en cada una de las 3.460 plazas.

Así pues, el Ayuntamiento de Salamanca recordaba también desde hace tiempo que los residentes en cada uno de los lugares podían solicitar la tarjeta en cualquiera de los canales oficiales, tanto de la empresa concesionaria como en el propio Ayuntamiento de Salamanca, un permiso que funcionará en la diferentes zonas de Salamanca exceptuando estas 27 calles:

Zona A: cuesta de Sancti Spíritus, Gran Vía, Íscar Peyra, calle Las Isabeles, plaza de Los Bandos, calle Rosario, calle Santa Teresa y calle Fonseca.

Zona B: avenida Doctor Torres Villarroel, plaza Gabriel y Galán, calle García de Quiñones, plaza Julián Sánchez El Charro, calle María Auxiliadora, calle Padre Astete, calle Padre Cámara, cale Primero de Mayo, calle Valencia, calle Velarde, avenida de Italia, calle Muñoz Torrero, avenida de Villamayor, calle Wences Moreno, calle Alfonso de Castro, calle Las Salesas, calle Van Dyck y calle víctimas del Terrorismo.

Diferentes Calles De Las Zonas Ora De Salamanca

Publicidad Publicidad

Entre las zonas reguladas, habrá que distinguir dos de ellas, las de las zonas Clase A y las zonas Clase B. En el caso de las primeras tendrán un color azul en el asfalto, mientras que en el caso de las segundas será de color verde. Además, las A comprenden todas las calles que se encuentren dentro de avenida de Mirat, paseo de Canalejas, paseo Rector Esperabé, paseo de San Gregorio, paseo Desengaño, paseo de San Vicente y paseo de Carmelitas, con un tiempo máximo de dos horas por cada ticket; mientras que en el caso de las B serán el resto de las vías públicas con un tiempo máximo de cinco horas.

Además, los salmantinos y especialmente los turistas también tendrán que echar un buen ojo a las diferentes líneas del suelo, siendo lugar destinado para residentes en el caso de estar únicamente pintada con una línea, mientras que para el resto de personas las que tengan una doble línea.

Además, para ser residentes habrá que seguir unos simples pasos, tal y como estipula el contrato firmado por el Ayuntamiento de Salamanca, siendo estos estar empadronado en la ciudad y vivir de hecho dentro de la zona correspondiente, corresponder el domicilio del padrón municipal con el que consta en el permiso de circulación del vehículo y estar al corriente del pago de cualquier derecho económico municipal.

El horario se mantiene como en otras ocasiones, siendo lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; los sábados de 9:00 a 14:00 horas y los domingos sin servicios.

Nuevas zonas azules y verdes en Salamanca:

Las nuevas plazas de zona azul, pensadas para el estacionamiento de corta duración, se ubican en puntos estratégicos del centro y alrededores: la acera derecha del paseo de San Vicente (sentido de subida), las plazas del Botánico y Cruz Verdadera, la Vaguada de la Palma, la Ronda del Corpus, los paseos del Desengaño y del Rector Esperabé, así como las calles Abajo, Arriba y San Vicente. Esta medida facilita el acceso a comercios y servicios en las zonas más concurridas de la ciudad.