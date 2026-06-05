En los próximos tres meses se renovará el asfalto de 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios de Salamanca

Como parte de la campaña anual, el Ayuntamiento de Salamanca renovará el asfalto de 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios, que comenzarán ya este lunes 8 de junio en la calle José de Lamano Beneite del barrio Huerta Otea, desde el cruce con Manuel Ramos Andrade hasta Fray Bernardino de Sahagún, produciéndose estrechamientos con paso alternativo durante varios días.

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Con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses se harán obras en la zona centro (calle Rector Lucena), Chamberí (calle Mayor de Chamberí,

hasta el paso del ferrocarril), Chinchibarra (calle Lazarillo de Tormes, desde la avenida de San Agustín hasta Fray Junípero Serra), El Rollo (Olmedo y Doctor Gómez Ulla, entre Cruz de Caravaca y Pontevedra), El Tormes (acceso al Campo de Tiro por la Vía Helmántica), Garrido (Glorieta entre El Greco y Alfonso IX de León, y María Auxiliadora entre la avenida de Portugal yDoña Urraca), Huerta Otea (José de Lamano Beneite, desde Manuel Ramos Andrade hasta Fray Bernardino de Sahagún), Labradores (avenida de Portugal, entre María Auxiliadora y la Glorieta de la UDS), Salesas (Alfonso de Castro), San Cristóbal (Bodegones), San Juan (Rector Tovar y Vázquez Coronado), San Vicente (Encarnación), Teso de la Feria (acceso al Colegio Virgen de la Vega) y Vistahermosa (Ramón de Mesonero Romanos y Carretera de Vistahermosa).

El objetivo de estas obras, según informan desde el Consistorio salmantino es "mejorar las calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente al envejecimiento como consecuencia del paso del tiempo, así como consecuencia de trabajos de renovación de redes de abastecimiento de agua y por el impacto sobre el asfalto del mal tiempo durante el invierno".

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En todas las calles citadas se acometerá el extendido de mezcla bituminosa en caliente, que permite una mayor resistencia al envejecimiento por rayos ultravioletas, así como reducir el ruido y la huella de carbono del firme.