La Alamedilla acoge este domingo el homenaje de Salamanca a sus abuelos y abuelas

Este domingo, 26 de julio, Salamanca celebra el Día de los Abuelos y las Abuelas con una jornada lúdica intergeneracional en la plaza central del parque de La Alamedilla. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, busca reconocer la labor y la contribución de las personas mayores a la sociedad salmantina.

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La programación arrancará a las 19:30 horas con el espectáculo ‘El ChirinDisco de mi abuela y mi abuelo’, a cargo de Kamaru Teatro, una propuesta que combinará juegos, bailes e interacción con el público para disfrutar de una tarde en familia.

La celebración coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos y las abuelas, y se enmarca dentro del Plan Municipal de las Personas Mayores, que incluye diferentes actuaciones destinadas a mejorar la percepción social de este colectivo y fomentar su participación en la vida de la ciudad.