Las familias salmantinas podrán solicitar en septiembre las ayudas para material escolar del próximo curso

El Ayuntamiento de Salamanca volverá a destinar 150.000 euros, por séptimo año consecutivo, a la convocatoria de ayudas para la compra de material escolar. Cada beneficiario podrá recibir hasta 75 euros para afrontar los gastos del curso 2026-2027.

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Las ayudas están dirigidas a familias con hijos matriculados en Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en centros educativos del municipio de Salamanca.

Podrán solicitarlas las familias cuya renta anual correspondiente al ejercicio 2025 no supere los 52.000 euros. En el caso de las familias monoparentales, el límite se reduce a 30.000 euros. Además, el Ayuntamiento aplicará una reducción de 3.000 euros sobre el nivel de renta en casos como familias numerosas, cuando alguno de sus miembros tenga una discapacidad igual o superior al 33%, en situaciones de urgencia social o cuando exista la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.

Entre los gastos subvencionables se incluyen mochilas escolares, cuadernos, libretas, carpetas, calculadoras, estuches, pinturas, material de manualidades y otros artículos de uso habitual durante el curso.

Para acceder a la ayuda, todos los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en Salamanca antes del 1 de enero de 2026 y mantener esa condición durante el periodo de solicitud. También será necesario no tener deudas con el Ayuntamiento ni expedientes abiertos por absentismo escolar.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento entre el 14 y el 25 de septiembre de 2026. Se admitirán facturas correspondientes a compras realizadas entre el 24 de junio y el 25 de septiembre de este año.