Declarada la emergencia de interés nacional en Ávila y Madrid por los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado durante la noche de este jueves la emergencia de interés nacional en la provincia de Ávila (Castilla y León) y en el territorio de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Burgohondo, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.
Tal y como apuntan desde el Gobierno de España, la decisión se ha tomado debido a la concurrencia de estos incendios, "junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil". Por su parte, el incendio de Burgohondo cuenta ya con cerca de 2.800 personas evacuadas, procedentes del propio municipio, además de la localidad de El Tiemblo.
Con esta declaración de emergencia nacional, estos incendios pasan a ser de competencia estatal,por lo que el ministro del Interior asume su dirección, correspondiéndole así la coordinación de todas las actuaciones, así como la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.