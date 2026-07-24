Declarada la emergencia de interés nacional en Ávila y Madrid por los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado durante la noche de este jueves la emergencia de interés nacional en la provincia de Ávila (Castilla y León) y en el territorio de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Burgohondo, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

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Tal y como apuntan desde el Gobierno de España, la decisión se ha tomado debido a la concurrencia de estos incendios, "junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil". Por su parte, el incendio de Burgohondo cuenta ya con cerca de 2.800 personas evacuadas, procedentes del propio municipio, además de la localidad de El Tiemblo.