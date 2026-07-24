El conductor, investigado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, se enfrenta a posibles penas de 2 a 5 años de prisión

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca han procedido a investigar e identificar al conductor responsable de una peligrosa huida por Carbajosa de la Sagrada.

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Tal y como informó Salamanca24horas.com, el pasado 13 de julio, el conductor de un turismo comenzó una peligrosa huida por las calles de este municipio del alfoz, después de que la Guardia Civil le diera el alto al observar que en el interior del vehículo iba una menor de cuatro años dando saltos, sin utilizar un Sistema de Retención Infantil (S.R.I.).

La persecución se inició en Carbajosa y continuó por Santa Marta de Tormes y Las Torres y, según ha informado la Guardia Civil, el vehículo sufrió varias pérdidas de tracción, se metió por glorietas en sentido contrario y se llevó por delante varios bolardos.

La Guardia Civil ha informado a través de una nota de prensa que la actitud “supuso un riesgo inminente para la seguridad vial, obligando a varios conductores a frenar bruscamente para no colisionar frontalmente con él, y llegando a estar a punto de arrollar en un paso de peatones a una persona en silla de ruedas y a un grupo de adolescentes”.

No obstante, fuente de la Comandancia de Salamanca han asegurado que no ha sido una tarea fácil dar con el conductor, pero, tras un arduo trabajo de investigación, consiguieron identificarlo.

Ahora se enfrenta a penas posibles de 2 a 5 años de prisión, multas de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir en un plazo comprendido entre 6 y 10 años.