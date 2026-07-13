Espectacular persecución de la Guardia Civil por las calles de Carbajosa

Los vecinos de Carbajosa de la Sagrada se han visto sorprendidos en la tarde de este lunes, 13 de julio, por una persecución protagonizada por la Guardia Civil que ha generado una gran expectación a su paso.

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Según ha podido saber este medio, los hechos se produjeron después de que la Guardia Civil diera el alto a un vehículo y el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendió la huida, circulando posteriormente por varias calles de Carbajosa.

Algunos vecinos aseguran que la persecución se desarrolló a gran velocidad y que el vehículo, de color azul, estuvo a punto de arrollar a otros usuarios de la vía.