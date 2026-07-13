El Salamanca CF UDS presenta su primera equipación para la temporada 2026/27 con un guiño a la historia

El Salamanca CF UDS ha desvelado este lunes, 13 de julio, la que será su primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta que rinde homenaje a uno de los capítulos más recordados de la historia del club.

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El nuevo diseño está inspirado en la histórica equipación de la campaña 1976/77, la primera que vistió el mítico João Alves tras su llegada al conjunto salmantino.

A través de sus redes sociales, el club ha dado a conocer la nueva equipación mediante un vídeo protagonizado por Cristeto. En él, la entidad presenta una camiseta que combina tradición y modernidad, recuperando un diseño histórico.