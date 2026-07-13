El primer entrenamiento de Iker Muniain en el Salamanca CF UDS, en abierto

El Salamanca CF UDS ya tiene fecha para iniciar su pretemporada. El equipo charro tendrá su primera toma de contacto el lunes, 27 de julio, a las 19 horas en el estadio Helmántico. Y será a puerta abierta.

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El club busca aprovechar el ‘boom’ de Iker Muniain para abrir las puertas del estadio y acercarse a su afición. “Queremos sentiros cerca desde el primer día. Nos vemos ahí”, indica el nuevo técnico.