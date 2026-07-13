El gran avance médico contra la Piel de Mariposa llega a Salamanca para Javi Gallo

Si la felicidad tiene un nombre en la familia del pequeño Javi Gallo ahora mismo sería Vyjuvek, el único tratamiento que de momento se ha demostrado eficaz contra la piel de mariposa, la enfermedad que padece el pequeño salmantino. Esta misma semana Javi recibirá el tratamiento y su familia está ilusionada y esperanzada en este gel que esperan le ayude a cicatrizar las heridas y que está teniendo excelentes resultados en los que ya la han probado.

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El padre de Javi, Diosda Gómez, asegura que están muy contentos de que Javi pueda recibir esta terapia. “Nos han habilidado un par de salas en el hospital, una para hacer la cura con bañera y curar todas las heridas y otra para el tratamiento”, asegura. En esta primera fase, Javi tendrá que ir todas las semanas al hospital para realizarse las curas y aplicar el tratamiento. A medida que las heridas vayan cicatrizando las visitas podrían espaciarse más con el tiempo. “una vez que se cierran las heridas, esa piel nueva viene con el colágeno que a Javi le falta y eso hace que durante unos ocho meses de media esa piel sea normal”, asegura Diosda.

Es un primer paso muy importante para mejorar la calidad de vida del pequeño, aunque esta enfermedad sigue necesitando mucha investigación. “La enfermedad de Javi es exterior e interior, esto cura el exterior y sabemos que están investigando tratamientos para mejorar internamente”, asegura el padre del pequeño.