Salamanca, la provincia con más contrataciones en la nueva resolución del programa ELEX de la Junta

Tras haber resuelto la Junta de Castilla y León la convocatoria 2026 de la línea de subvenciones del programa ELEX, Salamanca se convierte en la provincia que acoge más contrataciones de personas con discapacidad, con un total de 209 de empleados y una inversión de 1.468.195,63 euros.

A lo largo de la comunidad de Castilla y León, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), ha llevado a cabo 960 solicitudes concedidas, gestionadas con un total de 6.754.504,91 euros.

Así, esta línea impulsa la contratación temporal, por parte de las entidades locales de la comunidad, de personas con discapacidad desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social.

En este sentido, el programa beneficiará a 1.092 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.