El Ayuntamiento de Salamanca 'prevé' la victoria de España en las semifinales de Mundial y blinda la fuente de la Puerta de Zamora

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a preparar la ciudad ante el partido de semifinales que enfrentará a la Selección Española contra Francia este próximo martes en el marco del Mundial 2026.
Durante la mañana de este lunes, operarios municipales han procedido a la instalación de un vallado perimetral alrededor de la fuente de la Puerta de Zamora.
Esta medida tiene como principal objetivo evitar incidentes y garantizar la seguridad de los aficionados ante la posible celebración, así como proteger la propia estructura y los sistemas de iluminación del monumento.
A diferencia de otras ocasiones donde las restricciones se extienden a más puntos neurálgicos, fuentes municipales han confirmado que este vallado se limitará exclusivamente a la fuente de la Puerta de Zamora.