El Ayuntamiento de Salamanca 'prevé' la victoria de España en las semifinales de Mundial y blinda la fuente de la Puerta de Zamora

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a preparar la ciudad ante el partido de semifinales que enfrentará a la Selección Española contra Francia este próximo martes en el marco del Mundial 2026.

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Durante la mañana de este lunes, operarios municipales han procedido a la instalación de un vallado perimetral alrededor de la fuente de la Puerta de Zamora.

Vallado de la fuente de Puerta de Zamora con motivo de las semifinales

Esta medida tiene como principal objetivo evitar incidentes y garantizar la seguridad de los aficionados ante la posible celebración, así como proteger la propia estructura y los sistemas de iluminación del monumento.