Unionistas reclama al Zamora dos mensualidades del traspaso de Abde Damar

Durante el pasado marcado de invierno, el Zamora CF y Unionistas de Salamanca llegaron a un acuerdo para el traspaso de Abde Damar. El extremo cuajó buenos meses en el Reina Sofía y eso le abrió las puertas de un contrato más potente en el Ruta de la Plata.
Pero, tal y como ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, en Unionistas se muestran molestos con el club rojiblanco meses después. El motivo, tal y como indican en el club charro, es que el pago no está completo. Unionistas ha enviado varias notificaciones electrónicas al Zamora para zanjar la situación y recibir el pago total del traspaso del jugador.
En las últimas semanas, Unionistas reclamó el pago de las tres mensualidades restantes, pero solo ha recibido una de ellas. Por el momento, el club charro quiere cerrar la situación de forma amistosa, aunque no descarta acudir al juzgado si no recibe la cantidad acordada por el traspaso.