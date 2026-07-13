Unionistas reclama al Zamora dos mensualidades del traspaso de Abde Damar

Durante el pasado marcado de invierno, el Zamora CF y Unionistas de Salamanca llegaron a un acuerdo para el traspaso de Abde Damar. El extremo cuajó buenos meses en el Reina Sofía y eso le abrió las puertas de un contrato más potente en el Ruta de la Plata.

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Pero, tal y como ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, en Unionistas se muestran molestos con el club rojiblanco meses después. El motivo, tal y como indican en el club charro, es que el pago no está completo. Unionistas ha enviado varias notificaciones electrónicas al Zamora para zanjar la situación y recibir el pago total del traspaso del jugador.