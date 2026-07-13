Unionistas 2026/27, en marcha

Primer día de pretemporada para Unionistas. No con balón, pero sí con reconocimientos médicos. El club dividió en dos a sus futbolistas (lunes y martes) para pasar las pruebas físicas y el miércoles se realizará el primer entrenamiento a las órdenes de Javi Medina.

Publicidad Publicidad

Los más madrugadores fueron el delantero Pau Ferrer y el meta del filial Víctor Díez, que estaban citados a las 9:30 horas en el estadio Reina Sofía.

Posteriormente fue el turno de Dani González, Hugo de Bustos, Ramiro Mayor, Álvaro Gómez, Álex Daza, Steffan, De la Nava y los canteranos Cañedo, Tomás y Pedro López.

El martes será el turno de los futbolistas restantes, que estarán presentes en las pruebas con el doctor González. Y el miércoles llegará la primera toma de contacto en el verde con Javi Medina.