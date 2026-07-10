Dani González se incorpora a Unionistas en ataque

Unionistas de Salamanca ha llegado a un acuerdo con Dani González para la incorporación del atacante de cara a la temporada 2026/27.

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A sus 24 años, el futbolista albaceteño llega a Salamanca tras acumular 68 partidos en Primera Federación, una categoría en la que ha continuado creciendo durante las últimas campañas y en la que ha adquirido experiencia defendiendo las camisetas del RC Celta Fortuna y CA Osasuna Promesas, además de sus inicios en el Albacete Balompié.

Formado en la cantera del conjunto manchego, Dani González formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División en la temporada 2021/22, dando posteriormente el salto al fútbol profesional antes de continuar su progresión en equipos filiales de gran nivel competitivo.

En la pasada campaña, firmó cinco goles, confirmando su capacidad para aportar en el apartado ofensivo. Con este fichaje, Unionistas incorpora a un atacante joven, con margen de crecimiento y experiencia en la categoría.