El Atlético de Madrid y la Real Sociedad, rivales de Unionistas de División de Honor en pretemporada

Siete partidos disputará Unionistas de División de Honor en la preparación para la competición regular. El primero de ellos se disputará el fin de semana del 8/9 de agosto en el anexo del Reina Sofía ante el filial del Zamora (de Regional de Aficionados).

Publicidad Publicidad

Después, el equipo entrenado por David Gallego se verá las caras como local ante el Unión Adarve de División de Honor juvenil y con el Béjar Industrial y el Ciudad Rodrigo de Regional de Aficionados (miércoles 12 de agosto, el fin de semana del 15/16 y el miércoles 19, respectivamente).

Después llegarán dos platos fuertes. Unionistas DH recibirá al Atlético de Madrid juvenil el sábado 22 a las 19 horas en el estadio Reina Sofía y viajará cuatro días después a Zubieta para enfrentarse a la Real Sociedad.