Unionistas completa su sala de máquinas con la llegada de Ale Marcelo

El modelo de juego de Javi Medina cambiará el libreto habitual de Unionistas . El técnico andaluz quiere un juego de toque y posición para elaborar los ataques. Y lo primero que ha hecho el director deportivo Antonio Paz es completar la sala de máquinas para el nuevo técnico.

A la renovación de Juanma Lendínez y los fichajes de Álex Gil y Luis Alcalde, Unionistas ha adquirido un nuevo jugador más. Se trata de Ale Marcelo, que coincidió con Javi Medina en el Antequera y tuvo muy pocos minutos durante la segunda mitad de la pasada temporada en el Zamora.