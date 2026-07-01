Renfe paraliza temporalmente las pruebas de operador comercial al denunciarse una supuesta filtración en los exámenes

La oferta pública de empleo que presentó en el mes de marzo era para incorporar a 600 operadores de todo el país; unas plazas que se unían a las 550 de maquinista y 360 de personal de talleres convocadas anteriormente.

Según informaciones del periódico El Mundo, el sindicato CCOO ha pedido opinión a la Abogacía del Estado para tomar una decisión sobre la anulación de las pruebas ante las evidencias de que algunos aspirantes tenía información sobre el contenido de los exámenes. Por ahora, el proceso queda suspendido hasta que se esclarezcan los hechos, siendo varias las personas que se han visto afectadas por esta situación.