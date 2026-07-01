La Junta modernizará la regulación del juego y aumentará el control sobre el sector

La Junta de Castilla y León actualizará la normativa que regula el sector del juego, vigente desde hace más de una década, y aprobará una nueva Estrategia de Juego Responsable para reforzar la prevención y la protección de menores y colectivos vulnerables.

Publicidad Publicidad

El anuncio lo realizó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una reunión con representantes del sector, en la que confirmó que el Ejecutivo autonómico mantendrá un modelo basado en la seguridad jurídica para las empresas y en un mayor control de la actividad.

La futura estrategia coordinará las actuaciones de las distintas administraciones para prevenir el juego problemático, mientras que la actualización de los reglamentos permitirá adaptar la normativa a los avances tecnológicos y a la realidad actual del sector.

Además, la Junta culminará la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y reforzará las inspecciones y el control de los establecimientos de juego y apuestas.