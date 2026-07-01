De las 383 oficinas habilitadas por Correos para realizar este trámite, tres se ubican en la capital del Tormes

Tras haber finalizado este martes 30 de junio el plazo para presentar las solicitudes relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, este miércoles comienza el periodo de subsanación de las mismas, un trámite que se podrá llevar a cabo en Salamanca.

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En concreto, de las 383 oficinas habilitadas por Correos a lo largo del territorio nacional, tres de ellas se ubican en la capital del Tormes, donde se podrán llevar a cabo estos trámites desde este miércoles 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre.

Para más detalle, las oficinas de Correos salmantinas disponibles son las ubicadas en el número 25 de la Gran Vía, el número 2 de la avenida París y el número 26 de la calle Maestro Soler. El horario de atención de estas oficinas, según informa Correos, es de 8:30 a 14:30 horas, mientras que la sede localizada en Gran Vía también estará disponible de 14:30 a 17:30 horas.

Tal y como se detalla, estos serán los únicos puntos de atención presencial en Salamanca para realizar las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, sin necesidad de cita previa, en dichos horarios establecidos. Además, Correos facilita también una página web para consultar todas las sedes habilitadas para esta tarea a lo largo del territorio nacional.