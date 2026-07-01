Los jóvenes ya pueden viajar con los descuentos del 'Verano Joven' de Renfe

Desde este miércoles, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden viajar con los descuentos del programa estatal 'Verano Joven', activo hasta el 30 de septiembre de 2026. Las rebajas incluyen un 50% en Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia (con un máximo de 30€ de descuento), un 50% en Avant y un 90% en Media Distancia y Ancho Métrico. También se añade un 50% de descuento en el pase Interrail de 10 días en 2 meses comercializado a través de Renfe.
Para potenciar la campaña, Renfe regalará un viaje gratis (hasta un máximo de dos códigos) a los miembros de 'Más Renfe' que realicen al menos dos viajes este verano en AVE, Avlo o Larga Distancia. Estos billetes gratis se podrán utilizar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Además, los menores de 26 años que hagan cuatro o más viajes obtendrán o renovarán gratis la tarjeta 'Más Renfe Joven', asegurando descuentos de hasta el 30% durante todo el año.