Salamanca presenta 16.822 pernoctaciones en turismo rural durante el mes de mayo

La totalidad del territorio de Salamanca ha registrado, durante el mes de mayo, 16.822 pernoctaciones en turismo rural, tal y como apunta la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la estancia media fue de 1,77 días de media; mientras que el número viajeros llegó a 9.489.

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Salamanca, en cambio, no está entre las quince provincias con mayor número de pernoctaciones en establecimientos rurales durante el mes de mayo, mientras que sí lo hacen cinco provincias de Castilla y León: Burgos se encuentra en el quinto puesto del ranking con 31.532 pernoctaciones y Segovia en el séptimo con 24.402. Les sigue León, que alcanzó 24.353 pernoctaciones y ocupando el octavo puesto; mientras que Ávila se encuentra en el décimo con 24.199 pernoctaciones; y Soria en el decimoquinto con 17.339 estancias.

La completa comunidad autónoma de Castilla y León, por su parte, ha sido relegada por las Islas Baleares al segundo puesto como destino preferido en turismo rural del país, alcanzando las 171.441 pernoctaciones, un 2,55 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España subieron un 1,1 por ciento, según ha analizado la agencia Europapress. Además, Castilla y León registró en el quinto mes de 2026 un total de 91.248 viajeros, un 5,09 por ciento más que un año antes, de los que 73.964 son residentes en España y 17.284 en el extranjero.