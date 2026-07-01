Comienzan a rodar los nuevos vehículos ecológicos de la Policía Local de Salamanca

Entre la noche de este martes y la mañana de este miércoles 1 de julio, se han comenzado a ver por las calles de la capital del Tormes los nuevos vehículos de la Policía Local de Salamanca, de los cuales 22 de ellos son BMW X1 25e, turismos tipo SUV que parten a partir de los 50.000 euros.

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En total, 28 vehículos componen esta nueva adquisición de la Policía Local, siendo los seis restantes un conjunto de furgonetas. Todos, además, cuentan con etiquetas ECO o de 0 emisiones para así seguir a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética. Además, de los 22 turismos incorporados, un total de 16 son patrullas, mientras que otros seis están camuflados.

Cabe destacar que esta renovación parte de la inversión anunciada el pasado mes de diciembre por el Ayuntamiento de Salamanca, añadiendo que esta remesa ha sustituido a gran parte de sustituirán a una gran parte de los antiguos vehículos