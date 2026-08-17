Un camión derriba un árbol durante una maniobra marcha atrás en la calle Filipinas

Un camión grúa ha derribado un árbol este lunes, 17 de agosto, en la zona de Islas Filipinas en Puente Ladrillo durante una maniobra marcha atrás.

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El incidente se ha producido alrededor de las 10:30 horas en la calle Matilla de los Caños con Islas Filipinas, una de las áreas con mayor tránsito de vehículos y peatones del barrio. El vehículo, mientras realizaba una maniobra, ha terminado llevándose por delante el árbol, provocando su caída ante la mirada de peatones que se encontraban en las inmediaciones.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, mientras que se ha dado aviso al servicio municipal de Medio Ambiente para proceder a la retirada del árbol.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales y el incidente se ha quedado en un susto.

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