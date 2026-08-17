Tu factura de la luz podrá sobrepasar los 100 euros este agosto

El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los datos de Facua Consumidores en Acción recogidos por Europa Press.

Publicidad Publicidad

En concreto, de mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la asociación estima que la factura se situará en los 101,23 euros por lo que advierten que habría que remontarse a 2022 para encontrar una factura de agosto más alta, cuando alcanzó los 158,30 euros.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de energía consumida en esta primera quincena se ha situado en 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en el llano y 21,34 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos). Así, de momento, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 13,9% en punta, un 21,7% en llano y un 37,1% en valle, según los cálculos de Facua.

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena el recibo ha subido un 17,3% con respecto al mismo periodo de agosto de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 86,31 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kWh mensuales- del mes de agosto fue de 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de agosto, la subida con respecto a julio -que ya era el mes más caro del año con 93,65 euros- alcanza el 8,1%. El siguiente mes con la factura más cara fue marzo, con 82,09 euros. Así, habría que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar un recibo de la luz más alto, cuando entonces costó 87 euros.

Publicidad Publicidad