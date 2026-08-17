Alarma en Villares de la Reina por un incendio declarado en una cuneta

Un incendio declarado en la mañana de este lunes en Villares de la Reina ha movilizado varios efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

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El fuego, originado en una cuneta del paseo Prado Panaderos alrededor de las 12:45 horas, se encontraría próximo al tramo de autovía que discurre por el municipio.

Incendio Cuneta Villares

Una vez recibido el aviso por parte del 112 de Castilla y León, en el lugar se han personado 3 dotaciones, de las cuales dos son autobombas, para tratar de controlar las llamas y frenar su avance.

Por el momento, las causas del incendio no han trascendido y están siendo investigadas.

Salamanca24horas. com ampliará esta información.