Varios implicados en una nueva pelea en pleno centro de Salamanca

La madrugada salmantina ha vuelto a dejar un episodio de violencia en las calles de la capital. Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, una pelea registrada alrededor de las 3:52 horas en el paseo de Carmelitas ha obligado a movilizar a varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local, que se han desplazado hasta la zona para intervenir en el altercado.

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Según han señalado fuentes presenciales a este medio, en el enfrentamiento habrían participado más de una decena de personas. Este extremo, no obstante, no ha sido confirmado oficialmente por el momento.

El amplio despliegue policial ha permitido controlar la situación, sin que por el momento haya trascendido si alguno de los implicados ha requerido asistencia médica o ha sido detenido.

El suceso se suma así a la lista de peleas y altercados similares que se han registrado en Salamanca durante las últimas semanas.

Poco antes, en torno a las 3:20 horas, los agentes de la Policía Local también han intervenido en un establecimiento situado en la Plaza del Mercado por incumplir el horario de cierre.

La Policía ha procedido al desalojo de los dos clientes que permanecían en el interior del local y ha levantado la correspondiente acta. Asimismo, se ha formulado una denuncia por el incumplimiento del horario establecido para el cierre del establecimiento.