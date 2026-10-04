Salamanca, en aviso amarillo este domingo por lluvias y tormentas

La provincia de Salamanca estará este domingo, 4 de octubre, en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

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El aviso estará activo desde las 15:00 hasta las 23:59 horas en la Meseta de Salamanca, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

En el caso de las precipitaciones, la AEMET contempla una acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas previstas podrían ir acompañadas de granizo.

El episodio de mayor inestabilidad se espera durante la tarde. La previsión apunta a una jornada con temperaturas de entre 11 y 22 grados en la provincia, con cielos que irán aumentando su nubosidad a medida que avance el día.

Durante la madrugada y la mañana del domingo la probabilidad de precipitación será reducida, pero aumentará notablemente a partir del mediodía, coincidiendo con la entrada en vigor del aviso meteorológico.

La AEMET establece el nivel de peligro bajo para este episodio, aunque recomienda extremar la precaución ante posibles chubascos intensos y tormentas durante la tarde.