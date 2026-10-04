El Centro Tormes+ acogerá un taller sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas

El Centro Tormes+ acogerá el próximo 9 de octubre el ‘Taller de Ciberseguridad en Energía e Infraestructuras Críticas’, una cita dirigida a empresas de Castilla y León del sector energético y de infraestructuras críticas.

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La actividad, impulsada en el marco de la Red Argos, se desarrollará de 10:30 a 13:30 horas y combinará contenidos teóricos con ejercicios prácticos sobre amenazas y protección frente a ciberataques.

Entre los contenidos se abordará la protección de sistemas OT/SCADA, así como los principales riesgos que afectan actualmente a las empresas energéticas. La sesión contará con la participación de Alfonso Esteban Sanz, jefe del Departamento de Infraestructuras, Comunicaciones y Ciberseguridad de Aqualia.

El taller incluirá además la simulación de un ciberataque en un escenario del sector de las energías renovables, con el objetivo de que los participantes puedan practicar la toma de decisiones y detectar posibles vulnerabilidades.