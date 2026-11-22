Un hombre ha tenido que ingresar en Urgencias del Hospital de Salamanca después de recibir un botellazo en la cabeza.
La agresión, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, tuvo lugar pasadas las cuatro y media de la mañana y se produjo en las inmediaciones de la plaza del Mercado.
El personal sanitario desplazado atendió al herido, de unos 45 años, notificando que estaba consciente y lo trasladó porsteriomente al Complejo Universitario.
Al lugar de los hechos acudieron también la Policía Local y Nacional de Salamanca para esclarecer lo sucedido.
Otro joven ingresó en el hospital por un atropello
Horas antes, otro varón, en este caso un joven de unos 20 años tuvo que ser hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo en Gran Vía, a la alltura de las escaleras de acceso a la plaza Parra.