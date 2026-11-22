Un hombre ha tenido que ingresar en Urgencias del Hospital de Salamanca después de recibir un botellazo en la cabeza.

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La agresión, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, tuvo lugar pasadas las cuatro y media de la mañana y se produjo en las inmediaciones de la plaza del Mercado.

El personal sanitario desplazado atendió al herido, de unos 45 años, notificando que estaba consciente y lo trasladó porsteriomente al Complejo Universitario.

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Al lugar de los hechos acudieron también la Policía Local y Nacional de Salamanca para esclarecer lo sucedido.