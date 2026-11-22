Un joven de unos 20 años fue atropellado en la noche de este sábado sobre las 22:00 horas en Gran Vía.

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Al parecer, según el aviso que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2, el varón fue arrollado por un vehículo a la altura de las escaleras de acceso de la plaza Parra.

La persona que llamó al 1-1-2 indicó en un principio que el joven no necesitaba atención médica, pero después se indicó que sí. Tras una primera exploración, el varón fue trasladado al hospital de Salamanca por un fuerte golpe en la zona de la espalda.

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