La calle Ávila, ubicada en el barrio de Garrido, ha sido escenario durante la mañana de este sábado de una intervención policial después de que, en torno a las 12:00 horas, se recibiera un aviso por la desaparición de un menor.

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La alerta ha movilizado tanto a efectivos de la Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía, que se han desplazado hasta el lugar para atender la incidencia y tratar de localizar al menor.

Así pues, ambos cuerpos han desplegado un amplio operativo por la zona que, finalmente, ha concluido en final feliz.

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