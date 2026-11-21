Hace tan solo unas semanas, el Ayuntamiento de Salamanca comenzaba a talar algunos de los árboles tanto en el Complejo Deportivo de La Aldehuela como en la ribera del Tormes, lo que llegó a causar gran malestar entre diferentes organizaciones e instituciones de la capital charra. El propio consistorio explicaba días después que se trata de una medida en pro de la seguridad ciudadana y para evitar el riesgo de caída en el que estaban sumidos algunos de ellos.

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Por este motivo, el Comité Antinuclear y Ecologista, además de otras entidades como Ecologistas en Acción, han querido hacer públicos algunos de los argumentos que no cuadrarían ni se corresponderían con la realidad. Chema Lorenzo, responsable de la primera de las organizaciones citadas, exponía que “esta tala no se ajusta a lo que dice el proyecto, lo que han hecho ha sido una tala completa cuando al principio decían que iba a ser una tala selectiva”.

Otro de los grandes factores que han querido destacar es de las medidas que tomarán al respecto, donde además de denunciarlo públicamente, han expuesto que “les echarán unas multas de unos cuantos miles de euros y ya está, por lo que no tenemos ninguna esperanza”.

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Hector es otro de los representantes de la defensa del entorno natural salmantino, donde ha querido hacer hincapié en que “con esto se demuestra que al final, el objetivo es hacer un camino desde el Casino hasta el puente de Rodrígurez Fabrés, como la anchura no permite que pasen más de dos personas, quieren talar todos los árboles para hacer un nuevo camino o poner unas cuantas sillas, mesas o tumbonas”.

También han destacado otro punto importante, en el de las especies que se van a replantar en la ribera del Tormes: “Hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, porque hablan de especies autóctonas y algunas no lo son”, para ello, han puesto como ejemplo “los abedul so los tilos que aquí, de forma natural, no crecen”.