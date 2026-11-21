La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA) ha puesto en marcha un buzón de sugerencias en sus redes sociales para así recoger las quejas y propuestas de la ciudadanía sobre la sanidad pública. De este modo, se busca escuchar de manera activa a la ciudadanía de toda la provincia.

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A través de las redes sociales, FEVESA ha indicado que “los vecinos y vecinas pueden trasladar su experiencia en cuestiones como las listas de espera, la atención primaria, las urgencias, la atención en los consultorios del medio rural o la falta de profesionales, entre otras”.

Buzón de sugenrencias en Sanidad de FEVESA Del mismo modo, han querido extender esta iniciativa, a través de sus redes sociales, tanto al ambiente urbano como al ambiente rural, siendo “todas las aportaciones recogidas servirán para reforzar las reivindicaciones en defensa de una sanidad pública de calidad, cercana y accesible para todos”.