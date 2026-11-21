La Virgen de la Amargura de la Vera Cruz presentará este sábado, 21 de noviembre, el nuevo manto que lucirá durante su día grande, el Lunes Santo. Tras aprobarse la propuesta en febrero de 2023, se ha buscado inspirarse en el misterio de la Inmaculada Concepción de María, titular de la hermandad decana junto a la Santa Cruz.

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Cabe recordar que ya se estrenó en la hermandad la saya en la que se hacía un repaso por la iconografía de la Historia de la Salvación en el período del Antiguo Testamento hasta desembocar en la Encarnación del Hijo de Dios, y de la pintura del orbe, escena realizada por José Ángel Nava que recoge la caída de Adán y Eva en el Paraíso, es el turno de presentar el manto que constará de doce pinturas del propio Nava.

Desde la propia hermandad han indicado que el presupuesto destinado para el manto se ha podido sufragar gracias a las donaciones de los hermanos y devotos, por lo que se ha conseguido realizar este nuevo elemento.

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